В Венгрии заявили о ежедневном ухудшении условий для урегулирования на Украине

Сийярто: условия для мирного урегулирования на Украине ухудшаются каждый день

Надеяться на дальнейшее улучшение условий для мирного урегулирования конфликта на Украине не следует, поскольку они ухудшаются с каждым днем. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что каждый день стороны конфликта несут все большие потери, становится все больше разочарований и разрушений. В связи с этим, по мнению главы внешнеполитического ведомства, не стоит рассчитывать на то, что условия для разрешения конфликта станут более благоприятными.

Он подчеркнул, что время для урегулирования «уже настало». «Мы с сожалением воспринимаем все заявления и действия, которые осложняют переговоры, и приветствуем все решения, которые помогают им состояться», — сказал Сийярто.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы рассмотреть серьезные инициативы по украинскому урегулированию.