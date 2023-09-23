Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 23 сентября 2023Мир

В Венгрии заявили о ежедневном ухудшении условий для урегулирования на Украине

Сийярто: условия для мирного урегулирования на Украине ухудшаются каждый день
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Mike Segar / Reuters

Надеяться на дальнейшее улучшение условий для мирного урегулирования конфликта на Украине не следует, поскольку они ухудшаются с каждым днем. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что каждый день стороны конфликта несут все большие потери, становится все больше разочарований и разрушений. В связи с этим, по мнению главы внешнеполитического ведомства, не стоит рассчитывать на то, что условия для разрешения конфликта станут более благоприятными.

Он подчеркнул, что время для урегулирования «уже настало». «Мы с сожалением воспринимаем все заявления и действия, которые осложняют переговоры, и приветствуем все решения, которые помогают им состояться», — сказал Сийярто.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы рассмотреть серьезные инициативы по украинскому урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву

    В ЛНР рассказали о перестрелке между польскими наемниками и боевиками «Айдара»

    Россиян предупредили о шести неожиданных штрафах от ГИБДД

    Тренер «Локомотив-Кубань» лишился двух миллионов после звонка аферистов

    Египет опроверг сообщения об отказе от пшеницы из России

    В Венгрии заявили о ежедневном ухудшении условий для урегулирования на Украине

    В Госдуме сочли невозможным удержать низкие цены на бензин

    Журова оценила заявления WADA о РУСАДА

    США потребовали от Польши объяснить прекращение поддержки Украины

    В Казани произошел мощный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости