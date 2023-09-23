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03:21, 23 сентября 2023Мир

Зеленского назвали настоящим президентом США

Сенатор Табервилл: складывается впечатление, что США управляет Зеленский
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Вместо президента США Джо Байдена страной руководит его украинский коллега Владимир Зеленский, считает сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Fox Business.

По его словам, происходящее на фоне спецоперации на Украине заставляет американцев задаваться вопросом, кто же действительно управляет Штатами. «Президент Зеленский — настоящий президент Соединенных Штатов. Зеленский рулит этим шоу. Он этим занимается уже полтора года», — отметил Табервилл.

Ранее комитет палаты представителей Конгресса США начал расследование в рамках процедуры вынесения импичмента Байдену. Сам президент объяснил импичмент стремлением республиканцев остановить работу правительства страны, добавив, что не зацикливается на этом.

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    Марина Совина
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