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17:00, 24 сентября 2023Спорт

Аршавин назвал лучшего футболиста РПЛ

Андрей Аршавин навал Вендела лучшим футболистом РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент. Экс-игрок высказался в эфире телеканала «Матч Премьер».

По словам россиянина, это бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. «Конечно, он после возвращения внес большой вклад, думаю, что на данный момент он является лучшим игроком чемпионата», — отметил Аршавин.

Вендел в нынешнем сезоне провел шесть матчей в РПЛ. На его счету два гола и три результативные передачи.

Бразилец перешел в «Зенит» осенью 2020 года из португальского «Спортинга». Вместе с сине-бело-голубыми он трижды стал чемпионом России и завоевал два Суперкубка страны.

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    Алексей Гусев
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