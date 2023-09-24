Ультраобработанные продукты повысили риск развития депрессии

JAMA Network Open: искусственные подсластители повысили риск развития депрессии

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что ультраобработанные продукты могут повысить риск развития депрессии на 50 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В ходе исследования авторы изучили влияние ультраобработанных пищевых продуктов на психическое здоровье. Ультраобработанные продукты — это те, которые подверглись сильным промышленным изменениям, например гидрогенизации, увеличивающей содержание транс-жиров. Среди таких продуктов могут быть сладкие закуски, фастфуд, печенье, чипсы, обработанное мясо, напитки и искусственные подсластители.

Были рассмотрены данные 32 тысяч женщин в возрасте от 42 до 62 лет, которые были получены в период с 2003 по 2017 год. На момент начала наблюдения ни у кого из них не была диагностирована депрессия. К концу исследования у 2100 участниц было зафиксировано это расстройство.

Анализ показал, что 20 процентов женщин, употреблявших наибольшее количество ультраобработанных продуктов, имели увеличенный на 50 процентов риск формирования депрессии. Чем больше порций таких продуктов в день съедалось, тем выше был риск. При этом содержание в рационе искусственных подсластителей еще сильнее повышало вероятность заболевания.

Точный механизм этого явления определить не удалось, однако команда выдвинула несколько вероятных предположений. Так, ультраобработанные пищевые продукты в предыдущих работах связывали с хроническим воспалением, которое приводит к многочисленным неблагоприятным последствиям для здоровья, включая депрессию. Также возможно, что такие продукты нарушают баланс микробиома в кишечнике, который коррелирует с работой мозга, в частности — настроением.

