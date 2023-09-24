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21:27, 24 сентября 2023Спорт

Дзюба ответил на вопрос о примирении с Семаком вопросом «кто это»

Артем Дзюба ответил на вопрос о примирении с Сергеем Семаком вопросом «кто это»
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос о примирении с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Его слова приводит РИА Новости.

«Помирились ли с Семаком? А кто это?» — заявил Дзюба. Он добавил, что счастлив победе своей команды над сине-бело-голубыми в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее 24 сентября «Локомотив» на выезде вырвал победу у «Зенита» со счетом 2:1. На 22-й минуте отличился нападающий хозяев Матео Кассьерра. Однако на 60-й минуте форвард гостей Максим Глушенков сравнял счет, а в добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел москвичей вперед.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В текущем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее футболист на протяжении семи лет играл за «Зенит».

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    Андрей Стрельцов
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