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07:00, 24 сентября 2023Наука и техника

Касперский назвал самый распространенный язык среди хакеров

Касперский: большая часть хакеров сегодня говорит на китайском языке

Фото: IMAGO / Frank Peters / Global Look Press

Подавляющее большинство хакеров в мире сегодня говорит на китайском, а второй по распространению язык — испанский. При этом русский язык лишь на четвертом месте, рассказал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью РИА Новости.

«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», — отметил эксперт.

Касперский предупредил, что киберпреступники с каждым днем становятся все более профессиональными и изощренными. Хакерами, в основном, являются «так называемые студенты, низкий-средний класс, они общаются между собой и объединяются в банды», подчеркнул специалист.

Ранее эксперты заявили, что публичный Wi-Fi может быть заражен вредоносными программами, поэтому при подключении к нему нужно соблюдать несколько правил.

Специалисты пояснили, что мошенники внедряют вредоносный код на сайты или в приложения, и в случае подключения к общедоступной сети код может заразить устройство или похитить личные данные. В целях безопасности нужно проверять наличие символа безопасного соединения, посоветовали эксперты.

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    Марина Совина
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