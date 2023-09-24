Певец Лев Лещенко заявил о недоброжелательной атмосфере на стадионе «Спартака»

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко пожаловался на атмосферу на стадионе «Спартака». Его слова приводит «РБ Спорт».

Лещенко, являющийся фанатом московского «Динамо», заявил, что психологически сложно играть на арене красно-белых из-за недоброжелательной атмосферы. «Когда болельщики "Динамо" кричат "ЦСКА!", а болельщики ЦСКА — "Динамо!" — вот это я понимаю. А здесь они запугивают. Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то», — отметил он.

23 сентября «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби. Матч девятого тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 1:0.

«Спартак» имеет в активе 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на пятой строке.