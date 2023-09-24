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17:22, 24 сентября 2023Спорт

Неймар призвал уволить главного тренера «Аль-Хиляля»

Mundo Deportivo: Неймар призвал уволить Жорже Жезуша из «Аль-Хиляля»

Фото: Lucio Tavora / Globallookpress.com

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар призвал уволить главного тренера команды Жорже Жезуша. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

18 сентября клуб сыграл вничью со счетом 1:1 с узбекским «Навбахором» в матче Лиги чемпионов Азии. Во время игры Неймар толкнул игрока соперника и ударил по нему мячом, когда оппонент упал. По информации Mundo Deportivo, в раздевалке Жезуш раскритиковал бразильца, из-за чего между футболистом и тренером произошел конфликт. Теперь форвард требует у руководства команды отправить португальского специалиста в отставку.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» 15 августа. По информации RMC Sport, ПСЖ продал форварда за 90 миллионов евро без учета бонусов.

С 2017 года бразилец играл за «Пари Сен-Жермен». Он перешел в клуб за рекордные 222 миллиона евро. С 2013 по 2017 год он защищал цвета «Барселоны».

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    Ксения Курашкина
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