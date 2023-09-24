Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
2:0
Завершен
Кэмерон Норри
Чжухай (м)
Пари Нижний Новгород
3:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Зенит
1:2
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Ак Барс
4:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Краснодар
2:0
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Ростов
3:3
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|9-й тур
Локомотив-Кубань
83:85
Завершен
Зенит
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
05:34, 25 сентября 2023Спорт

Панарин рассказал о планах по возвращении из России в США

Панарин рассказал, что пересматривает свои игры перед началом сезона в НХЛ

Фото: Юрий Кузьмин / Фотоагентство КХЛ / РИА Новости

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о планах по возвращении из России в США. Его слова приводятся на странице клуба в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Хоккеист отметил, что активно готовится к сезону. «Обычно, когда я приезжаю сюда после лета в России, перед началом сезона я начинаю смотреть прошлогодние игры. Пытаюсь чему-нибудь научиться, увидеть и понять свои ошибки», — заявил Панарин.

18 сентября стало известно, что NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий занял 32-е место в списке. «31-летний левый нападающий набрал не менее 90 очков в третий раз за четыре сезона в составе "Рейнджерс"», — отмечается в сообщении.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

    Гегемонии доллара предрекли крах

    Панарин рассказал о планах по возвращении из России в США

    Россиянка побывала в Грузии и описала поездку фразой «бедность и советский флер»

    Софи Лорен упала в своем доме и попала в больницу с переломом бедра

    Новый парк на юге Москвы попал на видео

    50-летняя женщина устала от молодого любовника и попросила совета

    Жена застала мужа за мастурбацией на порномодель и пожаловалась ей

    Россиян предупредили о наличии у мошенников профиля жертвы

    Воздействие бытовой химии привело к задержке развития у подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости