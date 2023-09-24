Панарин рассказал о планах по возвращении из России в США

Панарин рассказал, что пересматривает свои игры перед началом сезона в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о планах по возвращении из России в США. Его слова приводятся на странице клуба в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Хоккеист отметил, что активно готовится к сезону. «Обычно, когда я приезжаю сюда после лета в России, перед началом сезона я начинаю смотреть прошлогодние игры. Пытаюсь чему-нибудь научиться, увидеть и понять свои ошибки», — заявил Панарин.

18 сентября стало известно, что NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Нападающий занял 32-е место в списке. «31-летний левый нападающий набрал не менее 90 очков в третий раз за четыре сезона в составе "Рейнджерс"», — отмечается в сообщении.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.