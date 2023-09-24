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00:16, 24 сентября 2023Мир

Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта

Папа Римский назвал продажу оружия одним из факторов конфликта на Украине
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине связан не только с российско-украинской проблемой, но и вопросом поставок и продажи оружия. Такой фактор он назвал, выступая перед журналистами на борту самолета по возвращении из Марселя. Об этом сообщает Vatican News.

«Несколько месяцев назад один экономист сказал, что сегодня инвестиции, приносящие наибольший доход, - это оружейные фабрики», — сказал понтифик. Он назвал украинцев «народом-мучеником», «с мученической историей, которая заставляет людей страдать, это не первый раз», приведя в качестве примера сталинскую эпоху.

«Мы должны помочь им разрешить ситуацию самым реальным способом… Сейчас я увидел, что некоторые страны дают шаг назад, не давая оружие, и начинается процесс, где мучеником точно станет украинский народ. И это плохо», — подчеркнул Франциск.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность посредничества Ватикана в урегулировании военного конфликта на украинской территории. Он также подверг критике обращение Папы Римского Франциска к молодым христианам России.

До этого Папа Римский заявил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал Франциск, обращаясь к молодежи.

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    Марина Совина
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