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12:11, 24 сентября 2023Спорт

В РУСАДА отреагировали на заявление WADA о несоответствии

РУСАДА ответило WADA, что не обладает правом законодательной инициативы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) ответили на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о несоответствии. Комментарий организации приводится на сайте.

«РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы», — отреагировали в организации. Также указывается, что Всемирный антидопинговый кодекс внедрен в России посредством Общероссийских антидопинговых правил в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в РФ». Таким образом, РУСАДА предприняты исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия.

22 сентября в WADA заявили, что РУСАДА не выполнило требования для восстановления статуса, так как кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Отмечалось, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.

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    Дарья Коршунова
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