В Госдуме обвинили Азербайджан в устрашении российских миротворцев

Депутат Затулин обвинил Азербайджан в устрашении миротворцев из России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайность. Такие обвинения он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Депутат считает, что Баку хочет заставить миротворцев не вмешиваться в ситуацию с Нагорным Карабахом. «Это все стратегия устрашения, чтобы наши миротворцы вели себя так, как хотелось бы Азербайджану, — потише», — сказал Затулин. Сейчас стоит выбор: терпеть это или нет, считает парламентарий.

20 сентября российское оборонное ведомство доложило, что автомобиль с российскими миротворцами в Карабахе подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впоследствии заверил российского коллегу Сергея Лаврова, что расследование произошедшего дает результаты и виновные понесут наказание.

У здания посольства России в Армении создали стихийный мемориал в память о российских миротворцах, потерявших жизнь в Нагорном Карабахе (Арцахе) после обстрела со стороны азербайджанских военных.

