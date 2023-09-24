Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:01, 24 сентября 2023Мир

В Госдуме обвинили Азербайджан в устрашении российских миротворцев

Депутат Затулин обвинил Азербайджан в устрашении миротворцев из России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что удары по расположению российской базы в Нагорном Карабахе и потеря шестерых военных России не случайность. Такие обвинения он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Депутат считает, что Баку хочет заставить миротворцев не вмешиваться в ситуацию с Нагорным Карабахом. «Это все стратегия устрашения, чтобы наши миротворцы вели себя так, как хотелось бы Азербайджану, — потише», — сказал Затулин. Сейчас стоит выбор: терпеть это или нет, считает парламентарий.

20 сентября российское оборонное ведомство доложило, что автомобиль с российскими миротворцами в Карабахе подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов впоследствии заверил российского коллегу Сергея Лаврова, что расследование произошедшего дает результаты и виновные понесут наказание.

У здания посольства России в Армении создали стихийный мемориал в память о российских миротворцах, потерявших жизнь в Нагорном Карабахе (Арцахе) после обстрела со стороны азербайджанских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила Белоруссию в нападении на границу

    В Армении сообщили о прибытии первой группы беженцев

    На Землю вернулась капсула с грунтом с астероида Бенну

    В НАТО заявили о готовности поддержать Косово против Сербии

    «Локомотив» вырвал победу у «Зенита» в матче РПЛ

    Названы главные симптомы нового штамма COVID-19 «пирола»

    Россиянам рассказали о влиянии ожирения на продолжительность жизни

    Азербайджан позволит армянским военным покинуть Карабах без оружия

    В Ленинградской области пропал памятник финским солдатам

    Автомобиль военнослужащего взорвали на севере Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости