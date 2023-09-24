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14:51, 24 сентября 2023Мир

В Британии заявили о возможном прекращении поддержки Украины

The Spectator: поведение Зеленского может лишить Украину поддержки

Фото: Carl Court / Reuters

Поведение президента Украины Владимира Зеленского может лишить Украину поддержки. О возможном прекращении помощи пишет британское издание The Spectator.

Там считают, что политик «попал в серьезный переплет». Он заявил Западу, что тот не помогает Киеву в конфликте с Россией, хотя Украина в свою очередь помогает ему. Таким образом Зеленский демонстрирует гордость и непоколебимость страны. Он не хочет, чтобы Украина выглядела нищей и бедной, считают журналисты.

Однако такие высказывания представляют угрозу для дальнейшей поддержки Украины.

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти приняли решение о запрете из-за интересов украинских олигархов.

Тогда Зеленский призвал не устраивать политический концерт из-за ситуации с экспортом зерна. «Мы все договорились, что есть дата, когда сроки ограничений закончатся. И эта дата — 15 сентября. Это последняя дата блокады. Была такая договоренность. И все поняли, что, если после этой даты будет блокировка, Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-то политический концерт», — сказал он.

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    Екатерина Власова
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