Стало известно о задержаниях на акции протеста в Ереване

РИА Новости: в Ереване задержали 53 человека на протесте против Пашиняна

Армянская полиция задержала 53 человека на акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.

«По состоянию на 9.00 (8.00 мск) в полицейские отделения доставлены 53 человека», — заявили в полиции. Отмечается, что митингующие с утра блокируют улицы армянской столицы в попытке остановить транспортное сообщение Еревана.

24 сентября на площади Республики в центре Еревана прошла массовая акция протеста. Уточнялось, что на митинге присутствовали более тысячи человек. Кроме того, была установлена аппаратура для выступлений перед находящимся на площади Музеем истории Армении.

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций называли Пашиняна предателем и выдвигали требования о его отставке.