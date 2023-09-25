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12:51, 25 сентября 2023Наука и техника

Терапия болезни Альцгеймера у мышей оказалась эффективной

Cell Stem Cell: создана эффективная терапия болезни Альцгеймера

Изображение: Cell Stem Cell (2023) / medicalxpress.com

Ученые Стэнфордского университета создали эффективную терапию стволовыми клетками мышиной модели болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

Известно, что существует четкая связь между несемейной болезнью Альцгеймера, которая имеет тенденцию проявляться в более позднем возрасте и не связана с наследственным вариантом гена, и различными мутациями в микроглии. Клетки микроглии защищают другие клетки мозга от патогенов и удаляют метаболические отходы, которые могут накапливаться в мозге.

Некоторые генетические вариации микроглии демонстрируют сильную корреляцию с повышенным риском болезни Альцгеймера. Одна из таких корреляций связана с геном TREM2, который играет важную роль в том, как микроглия обнаруживает и устраняет нейродегенерацию.

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В ходе исследования мыши с дефектным геном TREM2 получили трансплантаты гемопоэтических стволовых клеток и клеток-предшественников от мышей с нормальной функцией TREM2. Исследователи обнаружили, что трансплантированные клетки восстанавливают кровеносную систему, а некоторые из них эффективно внедряются в мозг реципиентов и становятся клетками, которые выглядят и ведут себя как микроглия. При этом у мышей наблюдали явное уменьшение отложений амилоидных бляшек.

Однако если бы этот метод был разработан для терапии людей, то он был бы рискованным, поскольку трансплантация стволовых клеток крови требует, чтобы реципиент прошел высокотоксичную химиотерапию или лучевую терапию для уничтожения нативных стволовых клеток крови. В то же время многие ученые разрабатывают менее токсичные методы подготовки пациентов к трансплантации стволовых клеток.

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    Александр Еникеев
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