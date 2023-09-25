Футболист сборной России оценил возможный переход РФС в Азию

Футболист сборной России Александр Соболев допустил переход РФС в Азию

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев оценил возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок допустил такое развитие событий. «Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов. Недавно Остон Урунов, который был у нас в "Спартаке»", играл против Неймара. И так как развивается Саудовская Аравия… Если не пускают в Европу, почему бы и нет?», — отметил Соболев.

В декабре прошлого года исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию. Решение планируется принять до конца 2023-го. Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.