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00:21, 25 сентября 2023Спорт

Эксперты объяснили важность баланса в структуре тела для эффективных тренировок

Фрейзер заявила, что упражнения на баланс повышают эффективность тренировок

Фото: Gustavo Torres / Unsplash

Фитнес-эксперт Ида Рольф и инструктор по йоге Рути Фрейзер объяснили важность баланса в структуре тела для эффективных тренировок. Их слова приводит журнал Shape.

По словам Рольф, для достижения высоких результатов важно сохранять стабильное соотношение между частями тела — «структуру». Она пояснила, что голова, грудь, таз и ноги здорового человека должны располагаться на одной линии, которую можно провести через уши, плечи, бедра и лодыжки.

Фрейзер добавила, что благодаря упражнениям на баланс можно не только увеличить эффективность тренировок, но и снять напряжение и болевые ощущения в теле. Для того, чтобы выявить нарушения баланса, она порекомендовала изучить, как вы распределяете вес в вертикальном положении (на внешние или внутренние края стоп), а также исследовать положение таза и плечевого корпуса в состоянии покоя (смещены ли он в сторону).

5 сентября тренер Дженни Фрэнсис-Таунсон рассказала о побочном эффекте от приседаний при похудении. Специалист отметила, что приседания не помогут добиться стройных ног, поскольку это упражнение, напротив, направлено на то, чтобы увеличить мышечную массу.

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    Андрей Стрельцов
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