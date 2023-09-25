Мужчина поймал рыбу с меняющим цвет голубым мясом

Рыбак с Аляски поймал и пожарил редкую рыбу с меняющим цвет голубым мясом

Рыбак из США удивил подписчиков необычной рыбой, которая меняет цвет при приготовлении. Об этом пишет New York Post.

Житель Аляски и владелец отеля Джо Кмелек поделился с подписчиками в социальной сети редким уловом: рыбак поймал красного терпуга, которого еще называют зайцеголовым терпугом. У этой морской рыбы обычно голубые или бирюзовые жабры и мясо.

Кмелек рассказал пользователям сети, что мясо терпуга при термической обработке меняет цвет и становится из голубого белым. Этот факт так удивил комментаторов, что через некоторое время мужчина выложил второй ролик, в котором пожарил терпуга. На записи видно, как голубоватое филе при жарке становится белым. Многие зрители признались рыбаку, что не знали о существовании такого вида.

Красный терпуг, или Hexagrammos lagocephalus, — это морская донная рыба семейства терпуговых. Имеет массивное тело длиной до 60 сантиметров. Выделяют две формы красного терпуга: азиатскую и американскую. У самцов окраска более темная, вишнево-красная, нижняя часть головы оранжевая, живот серо-синий. Глаза у этих рыб красные. Мясо часто имеет синеватую окраску и не считается особенно вкусным. Красный терпуг встречается у берегов Хоккайдо, Камчатки, Курильских и Командорских островов, а также от Аляски до Калифорнии.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Австралии была замечена редчайшая ходячая рыба, попавшаяся людям на глаза впервые за 25 лет. Рыба, впервые с 1996 года обнаруженная учеными в районе отдаленного острова в Бассовом проливе, относится к виду Pezichthys compressus.