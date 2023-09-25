Названы самые уязвимые для запрета вывоза российского дизеля страны

Эксперт Жарский: запрет на вывоз топлива может привести к росту мировых цен

Временный запрет на вывоз топлива из России может создать для некоторых стран сложности и привести к росту мировых цен. Наиболее уязвимые страны назвал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, его слова приводит РБК.

Временный запрет экспорта бензина и дизеля, который ввели 21 сентября, не касается поставок нефтепродуктов в страны ЕАЭС (кроме России, туда входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также в Абхазию и Южную Осетию.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, труднее всего заместить поставки будет Грузии: за первую половину 2023 года страна закупала у России 81,1 процента топлива. Турции, которая в 2023 году стала экспортировать собственный дизель и приобретать российский для собственных нужд, придется ограничить поставки за рубеж, добавил эксперт аналитического агентства Kpler Виктор Катона. За последние полгода Турция приобрела 7,77 миллиона тонн дизеля (порядка трети морских поставок России). Бразилия и Саудовская Аравия, которые раньше почти не покупали российское дизтопливо, увеличили импорт — до 2,8 и 2,76 миллиона тонн соответственно.

После решения властей ограничить вывоз топлива из страны, цены на дизель на лондонской бирже ICE выросли на 4,5 процента, выше отметки в тысячу долларов за тонну. Несмотря на эмбарго на нефтепродукты из России, Евросоюз зависит от цен на мировых рынках, объяснил Митрахович.

Найти замену российскому дизелю в сжатые сроки практически невозможно, а мировые запасы дизельного топлива и так находятся на низком уровне, заявил вице-президент по нефтепереработке, химии и нефтяным рынкам консалтинговой компании Wood Mackenzie Алан Гелдер. По оценкам аналитической компании Vortexa, в 2022 году Россия обеспечивала 3,4 процента морских поставок дизеля по всему миру.

По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, запрет на экспорт бензина и дизеля направлен для стабилизации внутреннего рынка и должен остановить «вымывание» топлива из страны. Ограничения он назвал бессрочными и подчеркнул, что они «прикрывают» возможность купить топливо для недобросовестных участников рынка. В результате действия запрета на рынке возникнет избыток топлива, что повлияет на его оптовую стоимость, добавил представитель ведомства.

Во время торгов на Санкт-Петербургской бирже цены на топливо рухнули в среднем на 11,63 процента. По словам доцента Финансового университета при правительстве России Леонида Крутакова, меры предложенные правительством, работают, однако нефтяники запрета не оценили. Представитель «Газпром нефти» заявил, что запрет экспорта и насыщение нефтепродуктами внутреннего рынка приведет к их дефициту. Представитель «Лукойла» добавил, что это вынудит их остановить в перспективе свои НПЗ, а глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов предупредил, что ограничения приведут к срыву северного завоза в районы Крайнего Севера.