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09:02, 25 сентября 2023Наука и техника

Опровергнута угроза контакта с внеземной цивилизацией

Space Policy: контакт с инопланетянами выгоден для людей

Фото: S. Widua / Unsplash

Философ Стивен Ферт из Хельсинского университета опроверг предположение, что контакт с инопланетянами обязательно представляет угрозу для людей. Согласно его выводам, опубликованным в журнале Space Policy, более вероятен сценарий со взаимовыгодным сотрудничеством.

Считается, что из-за огромных расстояний между звездами первый контакт с внеземной цивилизацией, вероятнее всего, будет осуществлен с помощью радиосигналов, при этом обмен информацией может занять годы или десятилетия. В этих условиях подходящим подходом для изучения последствий такого контакта служит теория игр.

Согласно дилемме Шеллинга, также известной как ловушка Гоббса, упреждающая атака на незнакомца, чьи мотивы неизвестны, является самой оптимальной стратегией, снижающей риски. В этом случае взаимное недоверие и страх заставляют отвергать вариант сотрудничества, который несет пользу для обеих сторон. Дилемма Шеллинга демонстрирует, что контакт между инопланетными цивилизациями, скорее всего, приведет к конфликту, а не к мирному сосуществованию. Это также предлагается в качестве объяснения парадокса Ферми.

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Однако Ферт утверждает, что ловушка Гоббса является неверным подходом. Дилемма возникает, поскольку обе стороны избирают подход, избегающий риска, хотя вознаграждение может быть более вероятно. Это объясняется тем, что цивилизация, способная развить необходимые для контакта технологии, должна быть склонной к сотрудничеству и поиску взаимной выгоды. Если же инопланетяне способны преодолевать огромные расстояния, то это означает, что они должны были решить серьезные социальные и экологические проблемы, что позволило им достигнуть такого уровня.

Хотя намерения могут не быть полностью благими и бескорыстными, сотрудничество и обмен информацией компенсирует риски. По мнению Ферта, обе стороны, способные установить межзвездный контакт, знают это и избирают взаимовыгодную стратегию.

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    Александр Еникеев
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