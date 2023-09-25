Степанакерт в Нагорном Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана

Администрация Алиева заявила о подключении Ханкенди к энергосистеме Азербайджана

Город Ханкенди (Степанакерт) в Нагорном Карабахе подключили к энергосистеме Азербайджана, об этом сообщили в администрации азербайджанского лидера Ильхама Алиева, передает РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что работа по решению вопросов, которые обсуждались 21 сентября 2023 года в Евлахе на встрече с представителями проживающих в регионе армян, ведется неотложно.

В качестве следующего шага город Ханкенди отделили от энергосистемы Армении и присоединили к энергетической системе Азербайджана.

Ранее стало известно, что первая группа беженцев, эвакуированных из Нагорно-Карабахской республики, уже прибыла в Армению.

20 сентября правительство Нагорно-Карабахской республики сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

