Джулия Фокс вышла в свет в оголяющем грудь корсете

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в новом откровенном образе. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

33-летняя модель посетила премьерный показ фильма Something You Said Last Night в Нью-Йорке в серебряном корсетном топе, который частично оголял ее тело. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя грудь и живот.

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Свой образ звезда дополнила длинными прозрачными перчатками черного цвета. Помимо этого, она надела черную юбку длины макси и открытые босоножки на каблуках. В качестве аксессуара она выбрала сумку в виде вороны. Кроме того, Фокс уложила волосы в легкие локоны и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре Джулия Фокс снялась с изображением флага США на теле и была обругана в сети. Знаменитость поделилась снимком, на котором позирует в бикини и белых сапогах с высоким голенищем. На размещенном кадре можно заметить, что изображение символа страны также присутствует на ее теле.