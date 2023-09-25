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19:14, 25 сентября 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на подиум в прозрачном платье

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Entertainment

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм вышла на подиум в откровенном образе во время показа бренда Dolce&Gabbana на Недели моды в Италии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя манекенщица продефилировала в черном прозрачном платье длины макси, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. Под наряд Грэм надела бюстгальтер на бретелях, трусы на высокой посадке и чулки на подвязках.

Внешний вид дополняли туфли-лодочки на каблуках и сумка-клатч. Кроме того, волосы модели были собраны, а на лицо нанесен макияж в нейтральных оттенках.

В августе Эшли Грэм показала целлюлит на теле. Манекенщица примерила черный слитный купальник асимметричного кроя с вырезом в области декольте. При этом она скрестила ноги в позе лотоса, показывая косметические дефекты на коже в виде целлюлита и жировых складок.

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    Екатерина Ештокина
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