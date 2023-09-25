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11:58, 25 сентября 2023Спорт

Восьмикратный чемпион ОИ оценил смену спортивного гражданства прыгунами в воду

Олимпийский чемпион Саутин: потери для России в уходе Качанова и Мялина нет
Дмитрий Саутин

Дмитрий Саутин. Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Восьмикратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин оценил смену спортивного гражданства прыгунами в воду Вячеславом Качановым и Игорем Мялиным. Его слова приводит «Матч ТВ».

Саутин заявил, что никакой потери для сборной России в уходе спортсменов нет. По его мнению, решение прыгунов обусловлено желанием поехать на Олимпийские игры. Олимпийский чемпион выразил надежду, что они станут важными фигурами в команде Узбекистана.

О смене гражданства Качановым и Мялиным стало известно 24 сентября. Они уже заявлены за новую команду на Азиатские игры-2023.

20-летний Качанов — чемпион Европы 2021 года среди юниоров в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. 27-летний Мялин — победитель в синхронном миксте вместе с Дарьей Говор на Универсиаде-2015 в Кванджу.

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    Анастасия Борисова
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