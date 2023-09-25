Канделаки предупредила о мошенничестве от ее имени

Канделаки предупредила, что в Telegram от ее имени орудуют мошенники

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки предупредила об орудующих в мессенджере Telegram мошенниках, которые представляются ее именем. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Канделаки опубликовала скриншот переписки неизвестного человека со злоумышленниками, в которой они предлагают собеседнику внести взнос в размере 500 тысяч рублей за участие в некой информационной кампании в соцсетях. «Друзья, от моего имени вам пишут жулики и махинаторы. Надеюсь, что правоохранительные органы возьмут на заметку данных "умников"», — прокомментировала медиаменеджер.

Ранее о злоумышленниках в Telegram, пишущих от его имени, заявил телеведущий Андрей Малахов. Он сообщил, что мошенники скопировали его аватарку и ник.

Перед этим стало известно, что мошенники придумали новый способ завладеть аккаунтами россиян в Telegram. В компании In2security рассказали, что злоумышленники крадут профили в мессенджере с помощью сайтов, предлагающих приобрести подписку на популярные сервисы.