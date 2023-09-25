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11:33, 25 сентября 2023Наука и техника

Полковник назвал неэффективную зимой военную технику

Полковник Матвийчук: эффективность оптического наблюдения зимой снизится

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Эффективность всех видов оптического наблюдения зимой может снизиться из-за снега и тумана, что ухудшит применение артиллерии, дронов, различных средств поражения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Есть особенности эксплуатации и применения техники в осенне-зимний период. В частности, меняются смазки, техника для преодоления тяжелых участков грунта. Меняется режим эксплуатации. Во всем мире техника готовится к всесезонности. Но с Запада Украине пришла техника, рассчитанная на Ближний Восток, Африку, в прошлом году зимой она просто перестала заводиться, потому что смазка оказалась летней, заправка тоже», — напомнил Матвийчук.

Он также заметил, что в зимний период могут возникнуть проблемы и у средств оптического наблюдения: видимость может быть ухудшена из-за дождя, снега, тумана.

«Конечно, ухудшается видимость и эффективность, ведь оператор может не видеть, куда летит дрон. То же справедливо для всех видов оптического наблюдения. В условиях дождя, снега и тумана ухудшается применение артиллерии, она становится менее эффективной, то же касается дронов, других средств поражения», — сказал военный.

Ранее немецкий генерал Клаус Виттманн оценил влияние танков Abrams на ход конфликта на Украине и подчеркнул, что они не изменят ситуацию. По его мнению, не существует техники, которая помогла бы ВСУ «кардинально изменить ход событий».

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