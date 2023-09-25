НАТО выделит миллиард долларов на техническое противостояние Китаю

FT: НАТО выделит миллиард долларов стартапам на противостояние с Китаем

НАТО выделит миллиард долларов оборонным стартапам на техническое противостояние с Китаем. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Существует нехватка венчурного капитала для глубоких технологий, особенно в Европе. Мы хотели предоставить больше капитала с нашей стороны для инвестирования в эти компании, чтобы им не пришлось обращаться к китайским инвесторам», — сообщил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.

Отмечается, что к фонду уже присоединились 23 страны — члена НАТО, они выразили готовность к финансированию проектов. Крупнейшим получателем средств является европейский оборонный стартап Helsing, который привлек 209 миллионов евро на разработку своего программного обеспечения, используемого для поддержки вооруженных сил.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь раскритиковал политику НАТО и привел в пример отношения с Россией. Он подчеркнул, что китайско-российские отношения основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны.