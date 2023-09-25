В европейской стране подняли в воздух авиацию НАТО

Flightradar24: в Румынии поднята в воздух авиация НАТО

В Румынии в воздух поднята авиация Североатлантического альянса (НАТО). Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

У берегов Черного моря замечен вертолет Apache. Известно, что во время предыдущего удара по Севастополю со стороны украинских боевиков над Румынией летал самолет-разведчик США.

Ранее сообщалось, что на территории города федерального значения Севастополь была объявлена воздушная тревога. Движение транспортных средств по Крымскому мосту приостановлено.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по историческому зданию штаба ЧФ в Севастополе. В результате ударной волной выбило стекла в близлежащих домах. Позднее появились данные, согласно которым атака была произведена с использованием французских крылатых ракет Scalp-EG.

Позднее Михаил Развожаев предупреждал, что здание штаба Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе подорвут еще раз.

