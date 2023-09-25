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15:21, 25 сентября 2023Экономика

В правительстве заявили об остром дефиците автомобилей в России

Решетников: мы испытываем острый дефицит предложения на автомобильном рынке

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На автомобильном рынке в России сложился острый дефицит предложения. Об этом на пленарном заседании в Совете Федерации заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его цитирует ТАСС.

Минэкономразвития готово поддержать спрос на российские автомобили только после того, как производители насытят рынок. Для этого нужно наладить выпуск машин и решить проблему с доступом запчастей.

«Мы сейчас испытываем острый дефицит предложения. Поэтому, дополнительное стимулирование спроса приведет к дополнительному росту цен и разогреву спроса, который сейчас наши автопроизводители не в состоянии удовлетворить», — пояснил глава ведомства.

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В рамках стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года Минпромторг субсидирует отечественным производителям расходы на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Также власти поддерживают запуск новых проектов, локализацию компонентной базы и наращивание объемов производства.

Российские производители «АвтоВАЗ»и «КамАЗ» добились от властей увеличения утильсбора на ввозимые в страну автомобили. Компании объясняли свое требование невозможностью конкурировать с китайскими производителями, занимающими все большую долю рынка. Собранные средства от налога должны направить на поддержку российской промышленности.

Как показал опрос ВЦИОМ, почти треть (31 процент) россиян не заинтересованы в покупке личного автомобиля. В целом же 41 процент респондентов сообщили, что не имеют и никогда не имели машины. Большая часть россиян покупают автомобили не реже чем раз в шесть лет. Реже чем раз в 10 лет меняет машины старшее поколение. Почти четверть населения ездит на одном авто всю жизнь.

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    Вячеслав Агапов
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