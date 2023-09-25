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11:00, 25 сентября 2023Спорт

Сменившая гражданство вице-чемпионка ОИ из России взяла золото Азиатских игр

Сменившая гражданство вице-чемпионка ОИ Пракатень взяла золото Азиатских игр

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сменившая российское спортивное гражданство на узбекистанское Анна Пракатень взяла золото в гребле на Азиатских играх, проходящих в китайском Ханчжоу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вице-чемпионка Олимпиады первенствовала в женской одиночке. Она преодолела дистанцию за 7 минут и 39,05 секунды. Ставшая второй китаянка Лю Жуйци проиграла ей почти 11 секунд. Третьей стала представительница Японии Сихо Йонекава.

О переходе Пракатень в сборную Узбекистана стала известно в апреле. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, что из-за отстранения спортсменка задумывалась о завершении карьеры, однако приняла решение продолжить выступления, сменив флаг.

Помимо серебра Олимпийских игр, в активе Пракатень есть также золото чемпионата Европы. До 2016 года она выступала за команду Белоруссии.

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    Алексей Гусев
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