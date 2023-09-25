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15:11, 25 сентября 2023Бывший СССР

ООН призвал Киев расследовать преступления ВСУ

СПЧ ООН призвал Киев расследовать преступления ВСУ против прав человека

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Комиссия, созданная Советом ООН по правам человека (СПЧ), призвала Киев тщательно и оперативно расследовать преступления против прав человека, совершаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает ТАСС.

В докладе организации присутствует только одно упоминание преступлений украинских формирований. При этом основную часть обвинений комиссия, созданная в 2022 году по инициативе западных стран, адресовала России.

Организация напомнила Киеву о необходимости вести расследования «незначительного количества случаев нарушений со стороны своих же вооруженных сил».

Ранее в МИД России появилась должность посла по особым поручениям, связанным с преступлениями киевского режима. Представитель министерства Мария Захарова сообщила, что этот пост займет Родион Мирошник, бывший посол Луганской народной республики в России.

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    Алевтина Запольская
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