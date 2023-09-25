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16:20, 25 сентября 2023Бывший СССР

В МИД России назвали ошибку армянских властей

МИД РФ: Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Москвой

Кадр: Минобороны РФ / AP

Армянские власти совершают ошибку, предпринимая попытки обрушить связи Еревана с Москвой. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена страна, неэффективны, а союзники Еревана пытаются показать уязвимость республики и прилагают для этого большие усилия.

21 сентября Пашинян отрицал, что армянская сторона перекладывает ответственность за свои неудачи на Москву. Однако, по его словам, миротворцы РФ должны были гарантировать безопасность гражданского населения Нагорного Карабаха и контролировать Лачинский коридор. Политик добавил, что Ереван последовательно затрагивал эти вопросы.

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    Кристина Есикова
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