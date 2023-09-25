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16:41, 25 сентября 2023Моя страна

Во Владикавказе состоялось празднование Дня города и республики

Во Владикавказе в День города прошел ежегодный фестиваль осетинских пирогов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Празднование Дня города и республики состоялось во Владикавказе. Об этом пишет ТАСС.

Так, в шести локациях города развернулись народные гулянья. «На набережной реки Терек на улице К. Кесаева прошел ежегодный фестиваль осетинских пирогов, там же представлена сельскохозяйственная выставка», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что на проспекте Мира были организованы выставки ретроавтомобилей и народных промыслов. На балконах исторических особняков, расположенных на главной пешеходной улице города, выступали известные музыканты.

Более того, сотни людей приняли участие в нартских играх и городском турнире по нардам в Центральном парке имени К. Хетагурова. На летней площадке для выступлений «Ракушка» состоялся кинопоказ.

Ранее в сентябре в Северной Осетии захотели в ближайшее время организовать иммерсивные экскурсии по знаковым местам Владикавказа. Об этом заявила врио председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.

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