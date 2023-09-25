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09:09, 25 сентября 2023Мир

В Венесуэле призвали к мирному решению конфликта на Украине

Глава МИД Венесуэлы Пинто призвал к дипломатии на Украине вместо поставок оружия

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто прокомментировал ход конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Пинто призвал к мирному решению конфликта на Украине и подчеркнул, что поставки оружия следует заменить на методы дипломатии.

«Венесуэла присоединяется к призыву о том, что дипломатия должна взять верх над поставками оружия и поддержанием конфликта искусственным путем, который не приводит ни к каким положительным результатам», — отметил глава МИД Венесуэлы.

Ранее Пинто рассказал, какое будущее ждет европейские страны, если они продолжат потакать интересам США. По его мнению, это приведет к ослаблению ЕС. «У Европы есть альтернатива — она должна сама определять свою судьбу», — отметил министр. Пинто также предрек скорое появление альтернативы доллару.

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    Марина Совина
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