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04:48, 25 сентября 2023Наука и техника

Воздействие бытовой химии привело к задержке развития у подростков

Воздействие бытовых химикатов привело к задержке полового созревания

Фото: Matthew Tkocz / Unsplash

Норвежские специалисты пришли к выводу, что воздействие бытовой химии может привести к задержкам развития у подростков в период полового созревания. Результаты исследования представлены на собрании Европейского общества детской эндокринологии в Гааге, краткий обзор приводит Medical Xpress.

Авторы сосредоточили свое внимание на перфторалкильных и полифторалкильных веществах (PFAS), которые широко распространены в товарах повседневного спроса. Например, PFAS содержится в водостойких тканях, упаковке пищевых продуктов, а также в косметике и игрушках. Предыдущие работы неоднократно доказывали вред этих химических соединений для здоровья взрослых и детей.

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Теперь ученые смогли определить еще одно негативное последствие влияния PFAS. Для этого было проанализировано влияние 19 различных видов веществ на 420 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 16 лет. Оказалось, что во время полового созревания дети, подвергшиеся более высокому уровню воздействия PFAS, имели менее развитые яички (у мальчиков) и молочные железы (у девочек).

Данные также согласуются с прошлыми исследованиями, которые показали связь химикатов с более поздним половым созреванием. Однако в этой работе впервые были использованы более точные методы, такие как ультразвуковое исследование. В будущем команда планирует продолжить изучение того, как гормоны, участвующие в половом созревании, связаны с уровнями PFAS.

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    Елена Апазиди
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