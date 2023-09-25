В подмосковном лесу нашли гигантского питона

В лесу в Подмосковье нашли трехметрового питона

В лесу недалеко от Балашихи нашли гигантского питона в деревянном ящике. На змею наткнулась семья из Подмосковья, собиравшая грибы, сообщает издание «Подъем».

Ящик с трехметровым питоном внутри был замотан скотчем. Обнаружившая змею семья вызвала пожарных. Сотрудники экстренной службы забрали рептилию к себе в часть, а затем передали ветеринарам. Удалось выяснить, что питон домашний и незадолго до обнаружения был накормлен. Предполагается, что хозяин пресмыкающегося таким образом хотел избавиться от него.

Ранее в сентябре жительница Москвы обнаружила в ванной комнате своей квартиры небольшую змею. Рептилия заползла в барабан стиральной машины, при этом дверца была закрыта. Хозяйка жилья вызвала экстренные службы.

В апреле мужчина из шотландского города Броксберн обнаружил змею в собственном туалете. Пресмыкающееся заползло в комнату, когда владелец квартиры справлял нужду. Шотландец считает, что змею запустили в дом недоброжелатели.