Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

ТАСС: подлодка «Ростов-на-Дону» 13 сентября получила незначительные повреждения

Дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота России после удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по заводу в Севастополе получила незначительные повреждения. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте», — сказал собеседник.

13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате которого были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль (БДК) «Минск».

Удар был нанесен девятью крылатыми ракетами.