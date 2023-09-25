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09:37, 25 сентября 2023Наука и техника

Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

ТАСС: подлодка «Ростов-на-Дону» 13 сентября получила незначительные повреждения
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота России после удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по заводу в Севастополе получила незначительные повреждения. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте», — сказал собеседник.

13 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, в результате которого были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль (БДК) «Минск».

Удар был нанесен девятью крылатыми ракетами.

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    Иван Потапов
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