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10:18, 25 сентября 2023Экономика

Россиян предупредили о «видимой» инфляции

Решетников: годовая инфляция в России будет оставаться на «видимом уровне»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Годовая инфляция в России к концу 2023 года вырастет до 7,5 процента, и после этого будет оставаться на достаточно «видимом уровне». Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предупредил глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит «Интерфакс».

«Инфляция у нас декабрь 2023 года к декабрю 2022 года ожидается на уровне 7,5 процента, среднегодовая инфляция следующего года прогнозируется на уровне 7,2 процента. Так-то мы декабрь к декабрю 2024 года на 4,5 процента рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год», — заявил представитель ведомства.

В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по годовой инфляции с 5,3 до 7,5 процента. Пересмотреть показатель заставили колебания курса рубля, причем сильнее всего его ослабление отразится на ценах в конце года. Также изменил свою оценку и Центральный Банк — регулятор оценивает годовой рост цен по итогам года в 6-7 процентов вместо 5-6,5 процента ранее.

В Банке России заявили, что в стране сложились значительные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, а также ослабление рубля. Чтобы ограничить рост цен и вернуться к плановому показателю в четыре процента в 2024 году регулятор принял решение повысить ключевую ставку.

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    Вячеслав Агапов
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