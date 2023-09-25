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11:04, 25 сентября 2023Наука и техника

На Урале завершились учения с «Ярсами»

На Урале завершились командно-штабные учения РВСН с ПГРК «Ярс»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

На Урале завершились командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «Интерфакс».

В мероприятии, проводимом с Тагильским ракетным соединением, были задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц военной техники. В его рамках были отработаны противодействие диверсионным формированиям и выполнение задач в условиях активного радиоэлектронного подавления.

В частности, оснащенные ПГРК «Ярс» полки совершали интенсивные маневренные действия по смене позиций, а для поиска условных диверсионно-разведывательных формирований применялись вертолеты и боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М».

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В мае обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) модернизированного ПГРК «Ярс», оснащенные блоками индивидуального разведения (БИР), станет труднее перехватывать.

В ноябре 2022 года редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев заявил, что стратегический ракетный комплекс «Ярс» может полностью уничтожить небольшой город.

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    Иван Потапов
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