Нападение бегемота на смотрителя зоопарка попало на видео

Newsflare: в Китае бегемот бросился на смотрителя зоопарка в городе Чанша

В Китае бегемот подрался с сородичем в зоопарке и бросился на смотрителя. Нападение попало на видео, которое публикует Newsflare.

В ролике, снятом одним из очевидцев в городе Чанша, провинция Хуань, видно, как за открывающейся дверью одно животное пытается укусить другое. Через несколько секунд из дверей вылетает и падает на землю смотритель питомника. За мужчиной из дверей выскакивает бегемот и широко разевает пасть в нескольких сантиметрах от него.

Смотрителю удается подняться на ноги и отбежать в сторону. Животное сначала отходит, а потом снова бросается на человека, который успел вооружиться палкой. После этого он бросает палку и убегает из вольера.

25 сентября администрация зоопарка пояснила, что видео было снято накануне. Смотритель выпускал бегемотов из внутреннего помещения, когда между ними вспыхнул конфликт. Мужчина попытался поскорее убраться подальше от дерущихся животных, споткнулся и упал. В результате происшествия он не пострадал. В данный момент сотрудники зоопарка выясняют, что стало причиной агрессии бегемотов.

Ранее сообщалось, что на Курилах медведь пробрался в лагерь туристов и украл суп. Инцидент был снят на видео очевидцами.