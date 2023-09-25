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18:33, 25 сентября 2023Из жизни

Нападение бегемота на смотрителя зоопарка попало на видео

Newsflare: в Китае бегемот бросился на смотрителя зоопарка в городе Чанша

В Китае бегемот подрался с сородичем в зоопарке и бросился на смотрителя. Нападение попало на видео, которое публикует Newsflare.

В ролике, снятом одним из очевидцев в городе Чанша, провинция Хуань, видно, как за открывающейся дверью одно животное пытается укусить другое. Через несколько секунд из дверей вылетает и падает на землю смотритель питомника. За мужчиной из дверей выскакивает бегемот и широко разевает пасть в нескольких сантиметрах от него.

Смотрителю удается подняться на ноги и отбежать в сторону. Животное сначала отходит, а потом снова бросается на человека, который успел вооружиться палкой. После этого он бросает палку и убегает из вольера.

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25 сентября администрация зоопарка пояснила, что видео было снято накануне. Смотритель выпускал бегемотов из внутреннего помещения, когда между ними вспыхнул конфликт. Мужчина попытался поскорее убраться подальше от дерущихся животных, споткнулся и упал. В результате происшествия он не пострадал. В данный момент сотрудники зоопарка выясняют, что стало причиной агрессии бегемотов.

Ранее сообщалось, что на Курилах медведь пробрался в лагерь туристов и украл суп. Инцидент был снят на видео очевидцами.

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    Никита Савин
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