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13:33, 26 сентября 2023Мир

Песков спрогнозировал судьбу танков Abrams на Украине

Представитель Кремля Песков: танки Abrams будут гореть

Фото: IMAGO / Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Поставленные Украине американские танки Abrams будут гореть точно так же, как и другая техника, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Танки Abrams — это такое серьезное оружие, но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия танков Abrams прибыла в страну.

До этого источники газеты The New York Times сообщили, что первая партия Abrams была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. Она была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении».

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    Виктория Кондратьева
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