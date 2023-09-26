Песков спрогнозировал судьбу танков Abrams на Украине

Представитель Кремля Песков: танки Abrams будут гореть

Поставленные Украине американские танки Abrams будут гореть точно так же, как и другая техника, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Танки Abrams — это такое серьезное оружие, но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия танков Abrams прибыла в страну.

До этого источники газеты The New York Times сообщили, что первая партия Abrams была доставлена на Украину в субботу, 23 сентября. Она была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении».