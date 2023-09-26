Глава УЕФА объяснил решение допустить к турнирам сборные России до 17 лет

Глава УЕФА: запрет на участие сборных России до 17 лет дискриминирует игроков

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин объяснил решение допустить к турнирам сборные России до 17 лет. Его слова приводятся на сайте организации.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем фундаментальное право на их развитие, но и напрямую дискриминируем их», — заявил глава УЕФА. Он подчеркнул, что предоставление юным спортсменам возможности играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы позволит сделать будущее поколение более ярким и способным.

Ранее 26 сентября исполком УЕФА предложил допустить к международным турнирам сборные России среди игроков до 17 лет. В исполкоме отметили, что предложение включает в себя допуск в нейтральном статусе, то есть спортсмены могут получить право выступать без флага и гимна.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.