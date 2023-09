Джулия Фокс перестала быть «горячей девчонкой» и порадовалась этому

Актриса Джулия Фокс заявила, что после похудения ей больше не сигналят машины

Американская актриса и модель Джулия Фокс рассказала, как приняла изменения в своей внешности. О том, как она порадовалась избавлению от ярлыка «горячей девчонки», модель рассказала в интервью New York Times, приуроченному к выходу своей дебютной книги «В слив» (Down The Drain).

По словам звезды «Неограненных драгоценностей», после сильного похудения ей больше не сигналят машины на улицах и ее не окликают мужчины. «Когда я похудела, мне непрерывно говорили, что я потеряла свои формы, что я больше не такая, как в кино, что у меня пропала задница, у меня безумные брови, я уродую себя. Конечно, и сейчас есть мужчины, которые бросятся в мои объятия, но это больше меня не определяет», — сказала Фокс.

Раньше, продолжила актриса, в глазах окружающих, особенно мужчин, она была «горячей девчонкой», однако теперь не считает себя такой и не хочет, чтобы мужчины на нее засматривались. «Теперь я мама», — пояснила актриса.

Ранее Фокс объяснила желание оголяться на публике фразой «женщины отдавали за это жизни». Бывшая девушка рэпера Канье Уэста неоднократно появлялась в откровенных образах на показах, которые проводили в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

