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17:56, 26 сентября 2023Забота о себе

Джулия Фокс перестала быть «горячей девчонкой» и порадовалась этому

Актриса Джулия Фокс заявила, что после похудения ей больше не сигналят машины

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

Американская актриса и модель Джулия Фокс рассказала, как приняла изменения в своей внешности. О том, как она порадовалась избавлению от ярлыка «горячей девчонки», модель рассказала в интервью New York Times, приуроченному к выходу своей дебютной книги «В слив» (Down The Drain).

По словам звезды «Неограненных драгоценностей», после сильного похудения ей больше не сигналят машины на улицах и ее не окликают мужчины. «Когда я похудела, мне непрерывно говорили, что я потеряла свои формы, что я больше не такая, как в кино, что у меня пропала задница, у меня безумные брови, я уродую себя. Конечно, и сейчас есть мужчины, которые бросятся в мои объятия, но это больше меня не определяет», — сказала Фокс.

Раньше, продолжила актриса, в глазах окружающих, особенно мужчин, она была «горячей девчонкой», однако теперь не считает себя такой и не хочет, чтобы мужчины на нее засматривались. «Теперь я мама», — пояснила актриса.

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Ранее Фокс объяснила желание оголяться на публике фразой «женщины отдавали за это жизни». Бывшая девушка рэпера Канье Уэста неоднократно появлялась в откровенных образах на показах, которые проводили в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Как рассказывала фитнес-тренер Оксана Парфенова, для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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    Александра Лисица
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