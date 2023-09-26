В Германии подняли вопрос законности мобилизации на Украине

Депутат бундестага Гунько поднял вопрос законности мобилизации на Украине

Депутат бундестага от Левой партии Андрей Гунько обратился к федеральному правительству Германии с вопросами относительно отношения кабмина к мобилизационным процессам на Украине. «Лента.ру» ознакомилась с текстом запроса Гунько, опубликованного в базе данных немецкого парламента.

«Насколько известно федеральному правительству, в какой степени на Украине реализуется право человека на отказ от военной службы по убеждениям на фоне сообщений в прессе о том, что мужчин на Украине подвергают насильственным арестам против их воли с целью их вербовки в украинскую армию?» — спросил он.

Он также сослался на слова президента Украины Владимира Зеленского, который, как уточняет Гунько, ранее заявлял о возможной экстрадиции украинских военнобязанных, проживающих в странах Евросоюза (ЕС).

«Как федеральная власть относится к просьбе президента Владимира Зеленского и других украинских политиков об экстрадиции украинских мужчин, находящихся в странах ЕС и имеющих статус временного гуманитарного резидента?» — говорится в документе обращения.

В конце августа глава парламентской фракции партии «Слуга народа Давид Арахамия допустил, что Киев может обратиться к другим странам с просьбой экстрадиции военнобязанных, ранее покинувших Украину, пишет ТАСС. В сентябре Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала военной спецоперации России.

Позднее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.

