69-я параллель
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20:38, 26 сентября 202369-я параллель

Разъяренная моржиха атаковала лодку россиян, пробила ее и попала на видео

Атака разъяренной моржихи на лодку россиян у Земли Франца-Иосифа попала на видео

Моржиха атаковала лодку россиян, пробила ее бивнями и попала на видео. Запись инцидента публикует портал «Север Пост».

Нападение произошло на Земле Франца-Иосифа. На выложенных кадрах видно, как животное выпрыгивает из воды, чтобы достать бивнями прикрепленную к судну надувную лодку, и пробивает ее. Воздух с шумом выходит из сдувающейся лодки, а ее владельцы за кадром произносят: «Все, нет шпрота».

После этого разъяренная моржиха издает агрессивные звуки, напоминающие собачий лай, и удаляется.

Другой случай нападения животного на человека в Арктике случился в городе Певек. Там белый медведь вышел к людям, попытался достать забравшихся на трубу россиян и также попал на видео.

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    Марк Леонов
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