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13:18, 26 сентября 2023Экономика

Автопродление платных подписок в приложениях банков предложили запретить

В Госдуме призвали запретить автопродление платных подписок в приложениях банков
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В России предложили запретить автоматическое продление платных подписок в приложениях банков и списание денег за них. С такой идеей к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной обратились депутаты Госдумы от «Новых людей», сообщает ТАСС.

Парламентарии, среди которых есть глава думской фракции Алексей Нечаев и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, попросили внести соответствующие изменения в нормативные документы Банка России.

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Согласно тексту письма, с которым ознакомилось агентство, около 18 процентов пользователей онлайн-сервисов в России имеют активные подписки, за которые продолжают платить, не используя их. По словам депутатов, нередко активированную пробную версию подписки затем забывают отменить, что приводит к автоматической активации платной услуги без уведомления о ней и получения согласия.

В июле этого года стало известно о подготовке в Госдуме межфракционного законопроекта, которым планировалось обязать онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании денег за подписку. Тогда отмечали, что, если мера вступит в силу, сервисы могут столкнуться с сокращением числа клиентов, оплачивающих подписку, на 20-40 процентов.

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    Дмитрий Воронин
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