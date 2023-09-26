Бывший муж Бородиной преподнес новой возлюбленной подарок за миллион рублей

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров преподнес новой возлюбленной Валерии роскошный подарок. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Предприниматель опубликовал видео из магазина люксового бренда Hermes. На размещенных кадрах видно, как девушка распаковывает в бутике новую сумку Birkin черного цвета, после чего позирует с обновкой на камеру. «Рад делать тебя счастливой», — говорит бизнесмен в ролике, обнимая свою партнершу.

Известно, что цена аналогичной вещи на ресейл-платформе 1stdibs составляет 12 250 долларов (1,2 миллиона рублей). При этом сам Омаров стоимость презента не раскрыл.

В мае Курбан Омаров подарил Валерии дом в Дубае, который обошелся ему в 50 миллионов рублей. «Мы сделали это! Очень надеюсь, что мы будем проводить здесь прекрасное время. Валерия, спасибо, что помогла сделать выбор», — заявил он.