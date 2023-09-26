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13:17, 26 сентября 2023Ценности

Бывший муж Бородиной преподнес новой возлюбленной подарок за миллион рублей

Кадр: @zimamoscow

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров преподнес новой возлюбленной Валерии роскошный подарок. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Предприниматель опубликовал видео из магазина люксового бренда Hermes. На размещенных кадрах видно, как девушка распаковывает в бутике новую сумку Birkin черного цвета, после чего позирует с обновкой на камеру. «Рад делать тебя счастливой», — говорит бизнесмен в ролике, обнимая свою партнершу.

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Известно, что цена аналогичной вещи на ресейл-платформе 1stdibs составляет 12 250 долларов (1,2 миллиона рублей). При этом сам Омаров стоимость презента не раскрыл.

В мае Курбан Омаров подарил Валерии дом в Дубае, который обошелся ему в 50 миллионов рублей. «Мы сделали это! Очень надеюсь, что мы будем проводить здесь прекрасное время. Валерия, спасибо, что помогла сделать выбор», — заявил он.

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    Карина Черных
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