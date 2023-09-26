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00:01, 27 сентября 2023Культура

Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

KP.RU: проживающий в США внук Пугачевой Пресняков заскучал без выходов на сцену
Никита Пресняков

Никита Пресняков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Проживающий в США старший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заскучал без выходов на сцену. Об этом рассказало издание KP.RU.

Пресняков вместе с супругой Анной Красновой перебрался в США больше года назад. В феврале 2023 года сообщалось, что он взял псевдоним Nick Pres и начал работать в сфере клипмейкинга. Хотя в Москве у Преснякова была своя музыкальная группа, сейчас ему не удается развивать собственные проекты, отмечает издание.

Теперь же певец сообщил, что увлекся скалолазанием и довольно успешно обучается у профессионалов. Также он устроил себе приключение в виде катания на Эндуро байках.

Ранее певец Никита Пресняков опроверг слухи о получении гражданства США. Он отметил, что у него есть мысли вернуться на родину несмотря на ненависть со стороны россиян. По словам Преснякова, у него «иммунитет» к хейту, с которым он сталкивался с самого рождения в звездной семье.

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    Александра Синицына
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