Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

KP.RU: проживающий в США внук Пугачевой Пресняков заскучал без выходов на сцену

Проживающий в США старший внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заскучал без выходов на сцену. Об этом рассказало издание KP.RU.

Пресняков вместе с супругой Анной Красновой перебрался в США больше года назад. В феврале 2023 года сообщалось, что он взял псевдоним Nick Pres и начал работать в сфере клипмейкинга. Хотя в Москве у Преснякова была своя музыкальная группа, сейчас ему не удается развивать собственные проекты, отмечает издание.

Теперь же певец сообщил, что увлекся скалолазанием и довольно успешно обучается у профессионалов. Также он устроил себе приключение в виде катания на Эндуро байках.

Ранее певец Никита Пресняков опроверг слухи о получении гражданства США. Он отметил, что у него есть мысли вернуться на родину несмотря на ненависть со стороны россиян. По словам Преснякова, у него «иммунитет» к хейту, с которым он сталкивался с самого рождения в звездной семье.