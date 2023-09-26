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15:27, 26 сентября 2023Наука и техника

Разработан имитирующий занятия спортом препарат для похудения

ACS Chemical Biology: испытан имитирующий занятия спортом препарат для похудения

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Ученые из Университета Флориды разработали препарат для похудения, имитирующий занятия спортом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.

Новое вещество под названием SLU-PP-332 не влияет на аппетит или потребление пищи. Зато позволяет быть более выносливыми и больше тренироваться. Препарат стимулирует естественный метаболический путь, который связан с физическими нагрузками. В конечном итоге у подопытных увеличивался расход энергии и ускорился метаболизма жира в организме, что напоминает процессы, происходящие во время голодания или занятий спортом.

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Механизм работы SLU-PP-332 сосредоточен на воздействии на группу белков ERR, регулирующие важные метаболические пути в потребляющих энергию тканях, включая мышцы, сердце и мозг. Обычно ERR активируются во время тренировки, однако оказалось, что искусственно (при помощи лекарств) их сложно стимулировать.

В эксперименте на мышах с ожирением прием препарата дважды в день в течение месяца уменьшил в десять раз количество набранного жира. Кроме того, он вызвал похудение на 12 процентов от общей массы тела по сравнению с контрольной группой, которая ела такое же количество пищи. Никаких серьезных побочных эффектов не было зафиксировано.

В будущем авторы хотят продолжить оптимизировать SLU-PP-332, провести испытания на большем количестве животных, а затем перейти к исследованиям на людях.

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    Елена Апазиди
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