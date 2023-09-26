Украинский тренер «Зенита» оспорил в CAS решение УАФ лишить его титулов

Тренер «Зенита» Тимощук оспорил в CAS решение Украины лишить его титулов

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук оспорил в Международном арбитражном суде (CAS) решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его титулов. Об этом сообщается на сайте УАФ.

«Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена ​​отдельно», — прокомментировали ситуацию в УАФ.

УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии 11 марта. У украинца, который в настоящее время работает помощником главного тренера «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.